Университет спецназа в чеченском Гудермесе атаковали дроны

Кадыров сообщил об атаке дронов на университет спецназа в Гудермесе.

«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», - написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российский университет спецназа в числе прочего готовит участников боевых действий в Украине. СМИ называли его одним из крупнейших вербовочных пунктов в России.

Власти впервые сообщили об атаке дронов на территории Чечни.