Последнее обновление: 25.10.2024 18:00

Одному из крупнейших операторов аэропортов Европы удалось уйти из России

Путин 25 октября подписал распоряжение, позволяющее немецкой компании Fraport (оператор аэропорта Франкфурта и ряда других аэропортов) уйти с российского рынка.

Документ опубликован на официальном российском портале правовой информации.

Fraport является одним из участников консорциума, управляющего с 2009 года аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге.

В мае 2022 года глава Fraport Штефан Шульте сказал, что в соответствии с условиями концессионного договора у холдинга нет возможности выйти из состава акционеров до 2025 года. Однако в сентябре 2023 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что Fraport все же продаст свою долю.

Впрочем, сделать это быстро не удалось, потому что Путин лишил немцев права распоряжаться своей долей бизнеса.

Теперь же компания получила разрешение продать свою долю 25% компании Орбит Авиэйшн ЛЛС (Orbit Aviation LLC). Газета Ведомости пишет, что компания зарегистрирована в ОАЭ.

Условия, на которых Fraport получила разрешение на выход, не сообщаются.

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, широко известная как Fraport, является немецкой транспортной компанией, управляющей аэропортом Франкфурта во Франкфурте-на-Майне и имеющей интересы в эксплуатации нескольких других аэропортов по всему миру.



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