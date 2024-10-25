В Москве с 2025 года запустят электронные паспорта для мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по внедрению электронных паспортов для иностранных граждан со следующего года, пишет ТАСС.

В рамках эксперимента, который будет запущен на основании федерального закона, мигранты смогут получать электронные документы, удостоверяющие их личность, что упростит процесс проверки актуальной информации о них.

По словам мэра, в новом электронном удостоверении будут содержаться данные о дате въезда в Россию, месте работы, регистрации, а также биометрические сведения. Это позволит полиции проводить проверки с использованием специального считывающего устройства.

Кроме того, с 2025 года на Московском авиационном узле, объединяющем столичные аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский, будет введен биометрический контроль для всех иностранных граждан. Это нововведение коснется даже тех, кому не нужна виза для въезда в РФ. Сергей Собянин ожидает, что наличие базы биометрических данных позволит повысить уровень раскрываемости преступлений.