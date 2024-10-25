Туркменистан прекратил поставки газа в РФ из-за разногласий в цене

Туркменистан прекратил поставки природного газа в адрес российской компании "Газпром" после того, как стороны не смогли договориться о новой цене на топливо. Об этом сообщил председатель госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев на пресс-конференции.

По его словам, контрактом предусмотрен пересмотр цен в этот период.

"Если стороны соглашаются по цене, то было возможно продление. Мы проводили переговоры и относительно коммерческой части и не нашли общего понимания. Поэтому по условиям контракта, если стороны не соглашаются, с 30 июня должно быть прекращение контракта. Что мы и сделали", - сообщил Максат Бабаев, которого цитируют медиа.

Туркменгаз в настоящее время ведет переговоры с различными покупателями газа.

"У нас сейчас стремительные изменения. Увеличивается спрос с различных сторон - северной, западной, восточной. Можно сказать, каждый день мы находимся на стадии переговоров с различными покупателями. Туркменистан всегда был за диверсификацию экспортных маршрутов. И сегодня заинтересованы в новых направлениях маршрута и увеличении объемов газа по действующим контрактам или направлениям", - добавил глава госконцерна.

Он уточнил, что рассматриваются относительно краткосрочные контракты.

"И здесь в большей степени именно коммерческая часть является основным условием для начала, прекращения или возобновления поставок. Именно с точки зрения выгоды, взаимовыгодного сотрудничества рассматриваются контракты купли-продажи", - добавил Бабаев.