Последнее обновление: 23.10.2024 18:00

Казахстан продлит запрет на вывоз нефтепродуктов до конца 2026 года

Власти Казахстана планируют продлить запрет на вывоз нефтепродуктов из республики за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2026 года. Соответствующий проект совместного приказа опубликован на портале "Открытые нормативно-правовые акты".

Согласно сопроводительным документам, в стране требуется усилить контроль за вывозом нефтепродуктов, так как "отмечается нехарактерное увеличение потребления "народного" автобензина АИ-92 и дизтоплива".

В документе говорится, что объемы теневого экспорта в соседние страны, где цены на нефтепродукты выше на 17%-107%, достигают 10 тыс. тонн в месяц. Казахстан импортирует нефтепродукты и учитывает требования России по запрету их реэкспорта за пределы ЕАЭС.

Продление запрета на вывоз позволит загрузить нефтезаводы в стране и ликвидировать дефицит бензина, а также выполнить условия беспошлинных поставок из РФ и исключить реэкспорт, отмечается в документах.

В 2024 году правоохранительные органы Казахстана неоднократно сообщали о пресечении попыток нелегального вывоза топлива за пределы страны. Запрет на вывоз действует до 31 декабря 2024 года, он был введен в апреле 2023 года. В список запрещенных или ограниченных к экспорту нефтепродуктов включены легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы, битум нефтяной.



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