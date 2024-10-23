Литва вычеркнула ЛЭП с Беларусью из списка важных для нацбезопасности объектов

Правительство Литвы вычеркнуло линии электропередачи (ЛЭП) с Беларусью и РФ из списка объектов, важных для национальной безопасности. Решение об этом по представлению Минэнерго принято на заседании кабинета.

"Электроэнергетические соединения с Калининградской областью Российской Федерации и Беларусью после синхронизации электросетей Литвы с континентальной Европой становятся ненужными для дальнейшей работы электрохозяйства страны", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Литвы.

Речь идет о семи электросмычках в 330 киловольт. Начало работы электросетей Литвы в синхронном режиме с европейскими партнерами запланировано на 9 февраля 2025 года.