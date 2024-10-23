Последнее обновление: 23.10.2024 11:14

Министр обороны РФ прибыл в Минск обсуждать "единое оборонное пространство"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании совместной коллегии военных ведомств Беларуси и России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В ходе заседания члены совместной коллегии обсудят подходы к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подведут итоги совместной деятельности, а также "обсудят мероприятия двустороннего военного сотрудничества по линии оборонных ведомств на 2025 год".



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