Украина усилит оборону портов из-за участившихся российских атак

Украина решила усилить оборону морских торговых портов, после того как Россия стала по ним чаще бить. Об этом сообщил вице-премьер, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба после посещения 22 октября портов Черноморск, Южный и Одесса.

"Усиливаем оборонные мероприятия в каждом порту. Вводим дополнительные действия, которые повысят уровень обороноспособности и безопасности. Необходимо также обеспечить дополнительную защиту персонала предприятий на территории морского порта, в том числе обустройство локаций мобильными укрытиями", - сказал вице-премьер, которого цитируют украинские медиа.

По его словам, дополнительно планируется выделить деньги на восстановление инфраструктуры Одесского порта, в частности на модернизацию ключевых объектов и усиление общей защищенности территории порта.

По данным Мининфраструктуры, подхода к одесским портам ожидают 86 судов, которые должны экспортировать почти 2 млн тонн грузов.

С начала войны порты Большой Одессы подверглись более 50 ракетным обстрелам.