Последнее обновление: 22.10.2024 14:12

Польша подготовила решение по диверсионным попыткам РФ на своей территории

Глава МИД Польши Радослав Сикорский анонсировал во вторник решение Варшавы по поводу диверсионных попыток России на польской территории. Об этом министр сказал в интервью TVN24.

Сикорский комментировал дело 51-летнего гражданина Украины Сергея С., которого задержали в начале года и обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой и подготовке поджога лакокрасочного завода во Вроцлаве.

Глава МИД отметил, что обвиняемый признался, что "российские спецслужбы приказали ему совершить поджог во Вроцлаве".

"У нас есть другие подобные поджоги по всей Европе, и мы знаем о планах России по поводу дальнейших поджогов. Завтра я объявлю решение МИД в связи с этим делом", – заявил глава польской дипломатии в понедельник.

Сергей С., гражданин Украины, был задержан зимой 2024 года сотрудниками Агентства внутренней безопасности. Через два дня суд принял решение о его временном аресте.

Он планировал, как сообщило агентство, "поджечь объекты в городе Вроцлаве, которые расположены в непосредственной близости к элементам инфраструктуры, имеющим стратегическое значение".

Сергей С., по данным Gazeta Wyborcza, договорился с прокуратурой. Задержанный хотел добровольно подвергнуться наказанию и согласовал собственный приговор с вроцлавскими следователями.

Но окружной суд Вроцлава отклонил соглашение, заключенное между прокуратурой и обвиняемым. По мнению суда, наказание в виде трех лет лишения свободы будет слишком мягким. Согласно процедуре, прокуратура должна составить новый обвинительный акт, а дело будет рассматриваться в обычном судебном порядке с допросом свидетелей и анализом всех доказательств.



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