Последнее обновление: 21.10.2024 18:00

Лукашенко не прочь протянуть скоростную автомагистраль Москва-Брест и до Германии

Беларусь и Россия обсуждают строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест. Об этом сегодня сообщил Лукашенко во время доклада по вопросам развития сети республиканских автомобильных дорог и формирования транспортной инфраструктуры.

"С <...> Путиным мы договорились, что в ближайшее время обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь из Москвы на запад. До Бреста, по крайней мере", - сказал Лукашенко.

По его мнению, при определенных условиях дорога может протянуться и до Германии.

"Если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать. Нет - до Бреста и в обратном направлении на восток. Это, можно сказать, уже вопрос предрешенный", - сказал Лукашенко.



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