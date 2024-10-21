ЕАЭС распространил унифицированные правила маркировки на новые виды продукции легпрома

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел предложение РФ о расширении перечня товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке средствами идентификации, и принял решение о внесении изменений в действующие нормативно-правовые акты Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, поправки касаются исключительно видов продукции, которая подлежат маркировке, утвержденных решением Совета ЕЭК «О введении маркировки отдельных товаров легкой промышленности средствами идентификации» от 18 ноября 2019 года № 127.

Маркировка будет распространена, в частности, на детскую одежду, купальные костюмы, галстуки, детское и женское белье, а также головные уборы. В отношении указанных товаров страны ЕАЭС вправе установить запрет на оборот немаркированной продукции с 1 марта 2025 года.

«Поэтапное включение новых товаров – это развитие общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителю убедиться в подлинности продукции и повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота», – заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он подчеркнул, что маркировка новых групп товаров будет производиться, как и ранее, по унифицированным правилам. При этом учитываются положения базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной решением Совета комиссии от 5 марта 2019 года № 19.

Таким образом, будет обеспечиваться взаимное признание кодов маркировки, что исключит необходимость перемаркировки товаров при их обращении на территории Союза.