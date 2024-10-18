В брестском лицее вспышка кишечной инфекции

В лицее №1 Бреста вспышка кишечной инфекции.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, вечером 17 октября и утром 18 октября 14 учащихся 9-11 классов попали в инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы.

По информации лечащих врачей, симптомы острой кишечной инфекции у всех пациентов.

«Дети поступали в период с вечером 17 октября и утром 18 в приемное отделение больницы. У всех обратившихся лабораторно подтверждена норовирусная этиология заболевания. В настоящее время состояние всех госпитализированных пациентов средней тяжести, стабильное, с положительной динамикой. Получают лечение в полном объеме. В больнице в достаточном количестве имеются необходимые лекарственные препараты, обеспечена полная доступность всех диагностических методов обследования», - говорится в сообщении Минздрава.