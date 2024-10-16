Россия недополучает 40% иностранных автозапчастей из-за проблем с платежами

Российские поставщики не могут доставить в страну до 30-40% контейнеров с автомобильными запчастями из-за проблем с платежами. Об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, раньше детали в основном получалось привозить за 15-30 дней в зависимости от региона. Но с лета ситуация изменилась - успешно доходят за те же сроки только 60-70% контейнеров, а остальные зависают, поскольку оплата за груз не поступает отправителю.

При этом иногда деньги технически не получается перевести, из-за чего поставка откладывается на неопределенное время.

Чтобы решить проблему, поставщики ищут новых посредников для оплаты, что влияет на цену запчастей и сроки доставки, пишут российские медиа.

На данный момент поставки автозапчастей все чаще задерживаются из Китая, Европы и США. В результате проблем с доставкой запчасти в РФ могут подорожать на 20-30%.