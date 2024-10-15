В Испании изъяли 13 тонн ехавших в РФ запрещенных химвеществ

Испанская полиция изъяла 13 тонн запрещенных химических веществ, в том числе возможных компонентов химического оружия, которые направлялись в Россию, несмотря на санкции, наложенные на Москву за ее вторжение в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Полиция заявила, что арестовала четырех подозреваемых членов преступной группировки, которая, по их мнению, пыталась обойти западные санкции, незаконно поставляя химическую продукцию в Россию через подставную компанию, управляемую "гражданами российского происхождения".

"В ходе расследования было доказано, что в прошлом с помощью этой компании экспортировались химические вещества, находящиеся под международными санкциями, некоторые из которых являются возможными компонентами для химического оружия или нервно-паралитических веществ", – говорится в совместном заявлении Национальной полиции и налоговой службы.

В заявлении не сказано, какие именно химические вещества были изъяты во время последней операции.

Химикаты были найдены в контейнере в порту Барселоны, а четверо подозреваемых были арестованы в соседних деревнях Сант-Фелиу-де-Гишольс, Серданьола-дель-Вальес и Санта-Перпетуа-де-Могода. Им предъявлено обвинение в длительной контрабанде запрещенных товаров.

По данным полиции, испанская компания создала сложную логистическую и финансовую сеть для экспорта в Россию химической продукции, находящейся под международными санкциями.

Она имела дочернюю компанию в Москве, которая в конечном итоге получала химикаты, а также несколько подставных компаний в таких странах, как Армения и Кыргызстан, для маскировки настоящего назначения товаров, которые позже перенаправлялись в Россию.