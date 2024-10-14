Продажи новых автобусов МАЗ на российском рынке упали на 62%

В сентябре 2024 года на российском рынке продано 8 новых автобусов Минского автомобильного завода, что на 61,9% меньше, чем в том же месяце 2023 года (21).

По данным агентства “АСМ-холдинг” (РФ), за три квартала реализовано 335 единиц этой техники (730 ед.; -54,1%).

Продукция МАЗ в прошлом месяце заняла 16‑е место в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России, констатировали эксперты. Доля на рынке составила 0,8%.

Лидерами продаж в сентябре стали российский ПАЗ (333; +43,5% в годовом измерении), китайский Yutong (152; +3,4%) и российский “Нефаз” (93; -36,3%).

Как известно, качество автобусов МАЗ оставляет желать лучшего. Случаи с их возгоранием неоднократно фиксировались во многих городах России, а также в Беларуси.