Последнее обновление: 14.10.2024 15:52

Продажи новых автобусов МАЗ на российском рынке упали на 62%

В сентябре 2024 года на российском рынке продано 8 новых автобусов Минского автомобильного завода, что на 61,9% меньше, чем в том же месяце 2023 года (21).

По данным агентства “АСМ-холдинг” (РФ), за три квартала реализовано 335 единиц этой техники (730 ед.; -54,1%).

Продукция МАЗ в прошлом месяце заняла 16‑е место в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России, констатировали эксперты. Доля на рынке составила 0,8%.

Лидерами продаж в сентябре стали российский ПАЗ (333; +43,5% в годовом измерении), китайский Yutong (152; +3,4%) и российский “Нефаз” (93; -36,3%).

Как известно, качество автобусов МАЗ оставляет желать лучшего. Случаи с их возгоранием неоднократно фиксировались во многих городах России, а также в Беларуси.



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