Таможня Литвы обнаружила контрабанду сигарет в модульных домах из Беларуси

Литовские таможенники обнаружили почти 100 тысяч пачек контрабандных сигарет с белорусскими акцизами в модульных домах, которые везли из Беларуси.

Согласно сообщению таможни, фуры с грузом остановили в пункте пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны — Бенякони). Рентген выявил в конструкциях модульных домов тайники, в которых нашли контрабанду. Сигареты находились почти во всех стенах модульных домов, а также в потолках и полах.

Литовская таможня считает, что тайники для сигарет были оборудованы на начальном этапе производства каркасов домов. Затем наружные поверхности стен покрыли специальным изоляционным материалом. Такая «упаковка» должна была скрыть тайники от рентгена.

Рыночная стоимость выявленной партии нелегальных сигарет с учетом налога составляет более €447 тысяч.

«Части разобранных домов сейчас хранятся на Литовской таможне — будут ли они уничтожены или проданы на аукционе, решит суд», - говорится в сообщении таможни.