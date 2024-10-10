В Литве вечером в среду "приземлились" три контрабандных метеозонда

В полицию Вильнюсского округа вечером 9 октября поступило сообщение о трех метеозондах с контрабандой.

Полиция информировала, что первое сообщение поступило в 22.12 ч. В Ширвинтском районе во двор к мужчине прилетел белый метеозонд с грузом. Внутри оказались контрабандные сигареты, сообщают литовские медиа.

В 22.38 ч. поступило сообщение, что в Вильнюсе, в Нижних Панеряй во двор к мужчине прилетел белый метеозонд с нелегальными сигаретами.

В 22.52 ч. в полицию сообщили о таком же летающем объекте в центре Вильнюса, на стоянке около торгового центра CUP. В коробках также были обнаружены сигареты.

Полиция занимается выяснением обстоятельств этих происшествий.

В последнее время случаи такой контрабанды участились.