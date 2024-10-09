В ЕАЭС сняли запрет на использование упрощений при ввозе алкоголя. Об этом сообщил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов на заседании круглого стола по вопросам маркировки алкогольной продукции, организованного ТПП РФ.

В частности, по его словам, в сентябре 2024 года комиссия сняла запрет на использование упрощений при ввозе алкоголя для наиболее проверенных участников внешнеэкономической деятельности – уполномоченных экономических операторов. Запрет действовал более 10 лет и был связан с высокими рисками данной категории товаров.

«Это упрощение приведет к существенному снижению затрат бизнеса, будет способствовать росту поступлений в бюджет стран ЕАЭС, а также развитию предпринимательской активности», – сказал Давыдов, которого цитирует пресс-служба ЕЭК.