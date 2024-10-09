Армения отказалась подписывать два заявления СНГ на заседании в Москве

Армения отказалась поддержать два заявления, принятые на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ), состоявшемся в Москве. Об этом сообщает OC Media.

В понедельник на заседании присутствовал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В тот же вечер представитель МИД Армении объявил, что Армения не присоединилась к двум заявлениям, принятым ранее в тот же день. Он не предоставил никаких подробностей такого решения.

В первом заявлении говорилось о принципах сотрудничества в обеспечении безопасности в Евразии.

Второе заявление – о недопустимости применения односторонних ограничительных мер в международных отношениях – рекомендовало государствам-членам воздерживаться от принятия, расширения или применения таких мер.

Принятие второго заявления произошло на фоне западных санкций, примененных к России после ее вторжения в Украину.

Кроме принятия этих двух заявлений, министры иностранных дел стран-участниц СНГ обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и одобрили ряд планов действий. Они также решили провести следующее заседание Совета министров 11 апреля 2025 года в Казахстане.

Во время встречи Мирзоян осветил вопросы региональной стабильности и безопасности, касающиеся Армении. Он коснулся ключевых последних событий по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, в частности, подписания мирного договора.

Напряженность в отношениях между Арменией и Россией возросла с 2022 года, когда Армения бойкотировала большинство заседаний СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). До сих пор сохраняя замороженный статус в ОДКБ, Армения в сентябре подтвердила свое участие в саммите БРИКС в октябре этого года и еще одном саммите СНГ в Москве в следующем году.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван имеет слишком много вопросов к контролируемой РФ Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) и видит причины считать ее угрозой для своей государственности.

Он также не стал исключать, что Армения возьмет курс на вступление в ЕС, если увидит реальные шансы на это.