Последнее обновление: 08.10.2024 18:00

Россельхознадзор забраковал продукцию трех белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ - Россельхознадзор - временно ограничила ввоз в Россию пищевой продукции с трех белорусских предприятий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной стали повторные нарушения, выявленные в ходе контроля продукции: ООО «Велес-Мит», комплекс первичной переработки — листерии в говядине; УПП «Глубокский мясокомбинат» — антибиотик азитромицин в готовых мясных изделиях; ОАО «Лунинецкий молочный завод» — превышения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в сухом молоке.

Отгруженная в адрес российских получателей до 8 октября включительно продукция этих предприятий будет приниматься в обычном режиме.



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