Последнее обновление: 08.10.2024 10:45

Из окрестностей горящего нефтетерминала в Феодосии отселили более тысячи человек

В аннексированной Феодосии с территорий, прилегающих к горящему с 7 октября нефтяному терминалу, эвакуировали 1047 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

"Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС - в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек", - написал он.

После медосмотра эвакуированных разместили в гостиницах и пансионатах города.

Пожар продолжают тушить. По сообщениям российских медиа, вечером и ночью там взрывались новые цистерны.

Нефтебаза загорелась утром 7 октября, сообщалось, что никто не пострадал. В районе пожара перекрыты отдельные дороги. В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

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