В Беларуси с 8 октября затеяли занятия по мобилизационной готовности

С 8 по 11 октября в Беларуси пройдут занятия по мобилизационной готовности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Занятия "направлены на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск".

"Во всех административных районах страны пройдут плановые теоретические и практические мероприятия, на которых особое внимание будет уделено совершенствованию навыков в исполнении обязанностей должностными лицами исполкомов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов", - сообщает Минобороны.

В рамках занятий также предусмотрен призыв военнообязанных на однодневный сбор, на котором будут "доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск".