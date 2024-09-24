Минское управление МЧС отработает "порядок перевода сил и средств на военное время"

Порядок перевода сил и средств Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с мирного на военное время отработают в рамках учений 25-26 сентября, сообщает пресс-служба МЧС.

Вместе со службами гражданской обороны спасатели проверят "реальность выполнения запланированных мероприятий по ресурсному обеспечению органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в условиях военного времени, а также оценят степень готовности организаций по ресурсному обеспечению".

Отмечается, что "в ходе тренировки силы и средства Партизанского районного звена Минской городской подсистемы ГСЧСиГО отработают вводную по реагированию на последствия неблагоприятных (опасных) гидрометеорологический явлений".

"Такие учения помогут улучшить порядок действий по реагированию на все нештатные ситуации, которые могут возникнуть как в мирное, так и в военное время, оценить степень готовности всех заинтересованных служб города и выявить имеющиеся недостатки", - поясняет пресс-служба МЧС.