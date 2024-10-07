Хакеры "положили" пропагандистские каналы ВГТРК

Серверы телеканалов и радиостанций, входящих в холдинг ВГТРК, подверглись хакерской атаке. Об этом сообщают медиа.

Утверждается, что ответственность на себя взяла анонимная хакерская группировка Sudo rm-RF.

Утром появились первые сообщения о сбоях в интернет-вещании телеканалов «Россия-1» и «Россия 24». Газета.ру со ссылкой на источник написала, что ВГТРК подверглась «беспрецедентной хакерской атаке». По данным издания, перестало работать и онлайн-вещание, и внутренние сервисы. Источники сообщили, что была стерта информация с серверов, в том числе и резервные копии.

Кроме того, сбой затронул выход новостных выпусков на эфирном и кабельном телеканале «Россия 24». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал атаку «беспрецедентной». Он заявил, что ВГТРК «прикладывает огромные усилия», чтобы преодолеть ее последствия.

В силовых структурах Украины также подтвердили, что причина сбоя – хакерская атака.

«Украинские хакеры "поздравили" Путина с днем рождения, устроив масштабную атаку на всероссийскую государственную телерадиокомпанию. С самого утра остановили онлайн-вещание основных пропагандистских телеканалов: "Россия-1", "Россия 24", "Россия культура", и более 20 других каналов», - заявили там.