Страны Центральной Азии могут обогнать Россию по объему складской недвижимости, сообщает Retail.ru.

Объем рынка качественных складских площадей региона может превысить отметку в 46 миллионов квадратных метров в ближайшей перспективе. По данным аналитиков IBC Global и Colliers, государства Центральной Азии суммарно в этом году обладают лишь 3 процентами этой цифры.

«Уже в 2024-м такие страны, как Казахстан, продемонстрировали экономический рост, который влияет на увеличение спроса на качественные складские помещения», - говорится в публикации.

Объем рынка складской недвижимости Казахстана оценивается в 1,4 миллиона квадратных метров. Из них 578 тысяч — это склады класса А. Этого крайне мало, чтобы покрыть спрос, считают аналитики IBC Global и Colliers.

По их сведениям, в Узбекистане ситуация еще сложнее, объем рынка этого региона — 298 тысяч квадратных метров, качественных складов — всего 53 тысячи квадратов.

В Кыргызстане — 108 тысяч квадратных метров, из которых класса А — 36 тысяч.

В Таджикистане качественной складской недвижимости на данный момент вовсе нет.

Также аналитики отметили, что у Центральной Азии большие перспективы в сфере логистики и складской недвижимости.

Драйверами роста рынка складской недвижимости региона становятся территориальная общность государств, развитие электронной коммерции, рост спроса на склады класса А, рост внутреннего потребления, а также демографический рост и урбанизация.

«В перспективе Центральная Азия по объемам качественной складской недвижимости может обогнать Россию и занять положение между РФ и Китаем, - сообщил управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. - Сейчас в России на одного человека приходится 0,32 квадрата качественных складских площадей. По нашим прогнозам, США достигнут отметки в 1,5 миллиарда квадратных метров складов, на втором месте будет КНР — 1,1 миллиарда, за ней может расположиться Центральная Азия, обогнав РФ».