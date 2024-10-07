Последнее обновление: 07.10.2024 18:00

Страны Центральной Азии могут обогнать Россию по объему складской недвижимости

Страны Центральной Азии могут обогнать Россию по объему складской недвижимости, сообщает Retail.ru.

Объем рынка качественных складских площадей региона может превысить отметку в 46 миллионов квадратных метров в ближайшей перспективе. По данным аналитиков IBC Global и Colliers, государства Центральной Азии суммарно в этом году обладают лишь 3 процентами этой цифры.

«Уже в 2024-м такие страны, как Казахстан, продемонстрировали экономический рост, который влияет на увеличение спроса на качественные складские помещения», - говорится в публикации.

Объем рынка складской недвижимости Казахстана оценивается в 1,4 миллиона квадратных метров. Из них 578 тысяч — это склады класса А. Этого крайне мало, чтобы покрыть спрос, считают аналитики IBC Global и Colliers.

По их сведениям, в Узбекистане ситуация еще сложнее, объем рынка этого региона — 298 тысяч квадратных метров, качественных складов — всего 53 тысячи квадратов.

В Кыргызстане — 108 тысяч квадратных метров, из которых класса А — 36 тысяч.

В Таджикистане качественной складской недвижимости на данный момент вовсе нет.

Также аналитики отметили, что у Центральной Азии большие перспективы в сфере логистики и складской недвижимости.

Драйверами роста рынка складской недвижимости региона становятся территориальная общность государств, развитие электронной коммерции, рост спроса на склады класса А, рост внутреннего потребления, а также демографический рост и урбанизация.

«В перспективе Центральная Азия по объемам качественной складской недвижимости может обогнать Россию и занять положение между РФ и Китаем, - сообщил управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. - Сейчас в России на одного человека приходится 0,32 квадрата качественных складских площадей. По нашим прогнозам, США достигнут отметки в 1,5 миллиарда квадратных метров складов, на втором месте будет КНР — 1,1 миллиарда, за ней может расположиться Центральная Азия, обогнав РФ».



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