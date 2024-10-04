Последнее обновление: 04.10.2024 11:54

Минобороны РФ похвасталось запуском трех военных спутников в 2024 году

В 2024 году с космодрома Плесецк состоялось два пуска ракет с тремя военными спутниками. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Боевые расчеты космодрома Плесецк провели два пуска ракет космического назначения с 3 космическими аппаратами военного назначения", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что специалисты Главного испытательного космического центра им. Титова в текущем году обеспечили проведение 11 пусков ракет-носителей с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур с выводом на орбиту 37 космических аппаратов.



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