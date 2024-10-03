Последнее обновление: 03.10.2024 16:49

Кыргызстан не пропускает подсанкционные товары на свою территорию - министр

Кыргызстан соблюдает обязательства перед международными партнерами по недопущению подсанкционных товаров на свою территорию. Об этом сообщил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев на брифинге в Бишкеке.

«У нас есть обязательства, в рамках которых мы работаем. Эти товары никогда не попадали к нам и не проходили нашу территорию», - отметил министр, которого цитируют местные медиа.

Чиновник также пояснил, что для усиления контроля и повышения прозрачности торговых потоков в республике создана торговая компания, которая поспособствует выполнению этих международных обязательств.



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