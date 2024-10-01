Последнее обновление: 01.10.2024 17:24

В детсадах, школах и больницах Минска включили отопление

В Мингорисполкоме приняли решение о включении отопления у потребителей первой очереди.

Отопление с 1 октября 2024 года включили в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях.

Отопление поступает также в учреждения социального обеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки, гостиницы.

Согласно обновленным нормам белорусского законодательства, в этом году отопление в социальных объектах города включают при среднесуточной температуре от +10°С и ниже, сохраняющейся в течение 3 дней подряд. Раньше батареи включали, если соответствующая температура держалась на протяжении 5 дней.

Тепло в жилые дома, учреждения культуры и прочие учреждения образования будет подаваться, если среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8°С, также 3 дня подряд.

Последними в списке окажутся административные, промышленные и другие организации, производственные здания.

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