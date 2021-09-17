Отопление в детсадах, школах и больницах Минска начнут включать 20 сентября

В минских детских садах, школах и больницах 20 сентября появится отопление. Соответствующее решение принял Мингорисполком.

В соответствии с решением включат отопление в музеях, архивах, библиотеках и гостиницах. В таких объектах подача тепла начинается при средней температуре на протяжении пяти дней +10 °C и ниже.

В жилых домах, общежитиях, образовательных учреждениях (кроме детских садов и школ), театрах, городских банях тепло начнут подавать при среднесуточной температуре в течение пяти дней +8 °С и ниже.

В общественных и административных зданиях, производственных и иных организациях батареи станут теплыми позднее. Дата начала запуска отопления в них определяется по согласованию с энергоснабжающей организацией после подачи тепла в жилые дома.