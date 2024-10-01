Поставка товаров в Россию через Кыргызстан может подорожать на 60%

Поставка товаров в РФ через Кыргызстан может подорожать на 60%. Об этом сообщает Economist.kg.

После того как Национальный банк ввел новые условия для участников внешнеэкономической деятельности, российские импортеры столкнулись с трудностями.

Речь идет о запрете Нацбанка Кыргызстана осуществлять платежи по контрактам на поставку товаров, следующих в иностранные государства, если не предусмотрена их фактическая доставка на территорию республики.

Отмечается, что в результате такого решения канал транзитных платежей за товары из третьих стран в Россию через Кыргызстан оказался перекрыт. Импортерам пришлось искать обходные пути для оплаты, так как требование проводить товар через эту республику с соответствующими таможенными и налоговыми расходами оборачивается удорожанием логистики на 1,5-3% на каждом этапе. Как следствие, поставки становятся менее выгодными.

Напомним, с 25 сентября все платежные поручения по контрактам с товарами, работами и услугами, ранее следовавшими через Кыргызстан транзитом, теперь требуют обязательства о поставке на территорию республики.

Исключения предусмотрены только для уполномоченной кабмином торговой компании. Меры введены по просьбам международных финансовых организаций для обеспечения экономической безопасности страны.