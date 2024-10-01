G7 никогда не признает аннексии Россией четырех украинских областей

Министры иностранных дел "Группы семи" (G7) во вторую годовщину незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Украины подтвердили, что никогда не признают аннексии украинских областей Россией. Заявление опубликовало Министерство иностранных дел Италии, которая в этом году председательствует в G7.

Главы МИД Италии, Канады, Германии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии вместе с Верховным представителем ЕС отметили "непоколебимую поддержку Украины и ее территориальной целостности, суверенитета, независимости".

"Мы никогда не смиримся с этими и другими нарушениями международного права, совершенными Россией против Украины и ее народа, и будем продолжать самым решительным образом осуждать незаконную агрессию России, нарушение прав человека на временно оккупированных территориях Украины и продолжающиеся жестокие атаки, разрушающие гражданскую, критически важную и городскую инфраструктуру", – говорится в заявлении.

Британия в годовщину "референдумов" РФ на оккупированных территориях подчеркнула, что не признает их

Они призвали Россию к выполнению Устава ООН и пообещали продолжать политическую, военную, финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку Украины и ее законной обороны.

"Эта война агрессии может закончиться сейчас, если Россия немедленно, полностью и безоговорочно выведет свои войска со всей территории Украины до ее международно признанных границ, откажется от своих претензий по аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополь и будет уважать суверенные права Украины как независимого государства", – отметили в G7.