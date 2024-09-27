В Латвии рассказали подробности падения российского дрона-камикадзе

У российского дрона-камикадзе, упавшего в начале сентября в Гайгалавской волости Резекненского края, был уничтожен блок управления, из-за чего не было возможности взять беспилотник под контроль. Об этом сообщил начальник Госпогранохраны Латвии Гунтис Пуятс.

"Погранохрана закупает иностранную технику с целью борьбы с пилотируемыми летательными аппаратами. Цель этой техники – перехват и взятие под контроль таких дронов", – пояснил Пуятс.

Он отметил, что техника латвийской погранохраны позволяет делать это при условии, что у беспилотников работает блок управления.

Пуятс также признал, что Государственная погранохрана Латвии получила информацию о ситуации с дроном с опозданием.

"На самом деле мы получили информацию от Государственной полиции, когда дрон уже упал. Мы не были задействованы, когда дрон попал в воздушное пространство", – сказал Пуятс.

На вопрос, может ли имеющаяся в распоряжении латвийской погранохраны техника противостоять беспилотнику типа Shahed, Пуятс ответил, что в конкретном случае был уничтожен блок управления. Так что возможности воздействовать на блок управления дроном и взять его под контроль не было.

Глава службы сказал, что данная ситуация обсуждалась с ответственными сторонами и в ряде случаев после этого инцидента была получена своевременная информация о возможных летательных аппаратах вблизи границы с Латвией.

Пуятс также сообщил, что погранохрана "периодически получает сигналы" о самолетах вблизи границы с Латвией, но не уточнил, о каких именно самолетах и из каких стран речь.