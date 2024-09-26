В Польше фиксируют увеличение попыток нелегальных пересечений границы со стороны Беларуси

В течение последних недель количество попыток нелегально пересечь польско-белорусскую границу увеличилось. Об этом заявил вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш.
Во время брифинга для сотрудников и военных, задействованных в операции "Безопасное Подляшье", Косиняк-Камыш заявил – ситуация на польско-белорусской границе серьезная, пишет RMF24.
"Давление на польско-белорусской границе увеличилось за последние недели, ситуация серьезная", – отметил он.
Глава Министерства обороны страны рассказал, что к операции, которая связана с обеспечением безопасности восточной границы Польши привлечено 17 тысяч военных.
По его словам, давление на границе увеличилось за последние недели. После июля и августа, которые были относительно спокойными месяцами, сентябрь принес увеличение количества нелегальных пересечений границы.
Он отметил, что за первый месяц осени было зафиксировано более 2500 попыток незаконного пересечения границы, а за последние девять месяцев – более 26 тысяч.
"Это столько же, сколько за весь 2023 год", – добавил глава Минобороны.
В свою очередь польский вице-премьер объявил о большей интеграции служб, привлеченных к операции, включая армию, пограничников и полицию.
"Только так мы сможем защитить нашу границу", – акцентировал он.