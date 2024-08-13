Последнее обновление: 13.08.2024 17:15

На восточной границе Польши нелегальные мигранты обходят буферную зону

Пытающиеся проникнуть в Польшу со стороны Беларуси нелегальные мигранты стараются обходить буферную зону, созданную на польской стороне.

Согласно информации, в последние дни большинство попыток перехода границы нелегальные мигранты предпринимают в районе населенных пунктов Крынки и Новы Двор, а также пытаются форсировать реку Свислочь, то есть обходят буферную зону. За последние три дня большинство зафиксированных 190 попыток проникнуть на польскую территорию были совершены именно за пределами буферной зоны, передает Radio Zet.

Буферная зона была создана по решению Министерства внутренних дел и администрации 13 июня. Ее протяженность составляет около 60 км, ширина колеблется от 200 м до 2 км. Пребывать на территории зоны запрещается всем, кроме местных жителей, военнослужащих и пограничников, а также лиц, имеющих специальные пропуска.

По мнению радиостанции, нелегальные мигранты стали обходить буферную зону из-за того, что туда не могут пробраться проводники, организующие проход нарушителей по польской территории.

С начала года служба польской погранохраны зарегистрировала свыше 22 тыс. попыток нелегального прохода в Польшу. Уже на польской территории было задержано около 150 нелегальных мигрантов.

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