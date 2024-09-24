Последнее обновление: 24.09.2024 16:45

Единый рынок оценочных услуг в ЕАЭС собираются запустить в начале 2025 года

Категории: ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) готовится к запуску единый рынок оценочных услуг. Об этом сообщила заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Лусине Тумян.

«Комиссия совместно с государствами-членами формирует необходимые условия для беспрепятственного функционирования единого рынка оценочных услуг. Он должен стартовать в начале 2025 года. В конце сентября нынешнего года ожидаем направление соглашения об административном сотрудничестве на внутригосударственные процедуры с последующим подписанием», – отметила Лусине Тумян, которую цитирует пресс-служба ЕЭК.



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