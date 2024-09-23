В Одессе разоблачили группу спецслужбы РФ, которая готовила захват власти

Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила в Одессе группу, подозреваемую в подготовке к захвату власти в городе.

Как сообщает пресс-служба СБУ, подозреваемые – члены оперативно-боевой группы российского Главного разведывательного управления (ГРУ).

В результате спецоперации был задержан руководитель ячейки – 49-летний житель аннексированного Крыма, который переехал в Одессу, а также его "правая рука".

По данным следствия, группа по инструкции российской спецслужбы еще в начале войны готовила захват госучреждений в Одесской области. Вдобавок к этому они должны были атаковать Силы обороны Украины с тыла, если войскам РФ удалось бы приблизиться к Одессе.

В случае захвата города участникам группы обещали "должности" в местной администрации РФ. Но после неудач на фронте группа была переведена в режим ожидания, сообщают в СБУ. Активировали ее только летом 2024 года и дали тайные задачи.

Правоохранители выяснили, что свою деятельность группа ГРУ маскировала под работу нескольких общественных организаций, занимавшихся вопросами военной истории, экологии и юриспруденции. Вместе с тем было создано несколько подпольных групп: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одна из основных – штурмовая группа.

По информации СБУ, в группу набирали кандидатов преимущественно с боевым опытом или узкопрофильных специалистов. В общей сложности, по данным следствия, в ячейку завербовали более 20 человек, все они находятся под следствием.

В ходе обысков у фигурантов изъяли более 70 единиц пистолетов, автоматов и другого оружия с оптическими прицелами, боеприпасы, тактическое снаряжение (бронежилеты, шлемы, баллистические очки), нож с логотипом спецслужб РФ, и компьютерную технику с доказательствами.

Задержанным сообщили о подозрении в захвате государственной власти и создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Им может грозить до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.