Последнее обновление: 23.09.2024 14:57

Беларусь и РФ подписали меморандум о сотрудничестве в области медицины катастроф

Беларусь и РФ подписали меморандум о сотрудничестве в области медицины катастроф.

Согласно меморандуму, стороны собираются "укреплять сотрудничество в области медицины катастроф, обсуждать создание механизма обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, обмениваться опытом в области медицины катастроф и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций".

Кроме того, они планируют проводить совместные образовательные и научно- практические мероприятия, "направленные на повышение уровня подготовки медицинских работников в области медицины катастроф", учения и тренировки по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.



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