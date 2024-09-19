Последнее обновление: 19.09.2024 15:29

Европейским автопроизводителям за превышение норм выбросов грозят миллиардные штрафы

Европейские производители автомобилей опасаются многомиллиардных штрафов за несоблюдение требований по выбросам углекислого газа на фоне падения спроса на электромобили. Об этом говорится в пресс-релизе Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Новые нормативы по средним объемам выбросов продаваемых в ЕС автомобилей вступят в силу уже в 2025 году, однако автопроизводители вряд ли смогут их выполнить, поскольку продажи электромобилей в Европе резко снижаются.

Такую тенденцию подтвердили опубликованные сегодня статданные, указавшие на падение реализации электрокаров в Евросоюзе на 43,9% в августе. В том числе в Германии, крупнейшем авторынке Европы, продажи электромобилей рухнули на 68,8%. Доля электромобилей в общем объеме продаж на рынке ЕС опустилась до 14,4% с 21% годом ранее.

В результате автопроизводители могут столкнуться "либо со штрафами в размере миллиардов евро, ... либо с необходимостью сокращения производства и штата", отмечается в сообщении ACEA.

Ассоциация призвала власти ЕС как можно скорее пересмотреть политику в сфере сокращения выбросов углекислого газа. В частности, в настоящее время пересмотр нормативов для фургонов и тяжелых грузовиков намечен на 2026 и 2027 годы соответственно, но ассоциация призывает провести эти пересмотры уже в 2025 году.

"Европейская автомобильная отрасль поддерживает Парижские соглашения и цели ЕС по декарбонизации транспортной отрасли к 2050 году, и инвестировала миллиарды евро в производство электромобилей, - говорится в пресс-релизе ACEA. - В настоящее время нет проблем с автомобильными технологиями или с доступностью автомобилей с нулевыми выбросами. Мы выполняем свою часть сделки, однако иные факторы, необходимые для системного перехода, отсутствуют. Ситуацию усугубляет усиливающееся отставание ЕС в плане конкурентоспособности".

В числе трудностей, с которыми сталкивается отрасль, ассоциация выделила недостаточное развитие инфраструктуры зарядных станций и водородных заправок, отсутствие конкурентной среды для производителей, доступной "зеленой" энергетики и налоговых льгот, а также надежных источников поставок сырья, водорода и аккумуляторов.



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