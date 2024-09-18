Последнее обновление: 18.09.2024 10:56

В Беларуси выбирают площадку под строительство СПГ-завода

В Беларуси сейчас выбирают площадку под строительство СПГ-завода и собирают исходные данные для проекта. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко в кулуарах промышленно-энергетического форума TNF, который проходит 16-19 сентября в Тюмени.

"Сейчас идет сбор исходных данных и выбирается площадка под строительство этого завода", - сказал Кушнаренко, которого цитирует ТАСС.

По его словам, инвестировать в проект будет Газпром, но не уточнил, какой объем инвестиций запланирован.



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