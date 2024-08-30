Газпром переключился на страны Центральной Азии

Газпром удвоил поставки газа в регион Центральной Азии. Такие данные по итогам 8 месяцев 2024 года привел председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на селекторном совещании.

"Мы расширяем сотрудничество и со странами Центральной Азии. Потребление энергоресурсов в этих странах растет очень высокими темпами. Эти республики развиваются очень интенсивно в экономическом и социальном плане. И это открывает для нас новые возможности. Только за январь-август, за восемь месяцев, мы нарастили поставки газа в этот регион в два раза", - сказал он.

По его словам, сейчас заявки, которые удовлетворяет предприятие для поставок газа в Узбекистан, идут по газопроводу "Средняя Азия - Центр" на максимальном технически возможном уровне. На зимнем уровне.

Потребление газа в Узбекистане после долгого периода уверенного роста в последние годы начало вынужденно сокращаться из-за снижения добычи. В 2023 году страна стала нетто-импортером природного газа.

В октябре 2023 года начались поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Со странами региона подписаны соглашения о расширении стратегического сотрудничества.