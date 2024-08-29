Крупнейший госбанк Турции перестал открывать счета в российских рублях

Турецкий банк Ziraat, который принадлежит государству и занимает первое место в стране по размеру активов, отказывается проводить операции в российских рублях. Об этом пишут российские медиа.

Отмечается, что Ziraat без объяснения причин прекратил открывать счета в рублях, а клиентам с действующими счетами предложил конвертировать российскую валюту в турецкие лиры.

Россияне, которые ведут в Турции бизнес, рассказали, что ранее в банке рублевые операции были доступны клиентам при наличии вида на жительство или документа о праве на работу или учебу в Турции. Однако теперь в стране возникают сложности с открытием счетов в российской валюте.

При этом аналогичную Ziraat политику проводят и другие государственные банки Турции.

Операции в лирах с Россией турецкие банки начали прекращать после ужесточения санкций американского Минфина.