Последнее обновление: 29.08.2024 17:59

На заседании Совета Украина-НАТО говорили про "щит ПВО" над Западной Украиной

Во время созванного по инициативе Украины заседания Совета Украина-НАТО обсуждали усиление ПВО и, среди прочего, возможность создания "щита ПВО" над Западной Украиной. Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров по итогам встречи.

Он напомнил, что Украина инициировала заседание после массированной воздушной атаки, для которой РФ использовала более 200 ракет и беспилотников.

"Проинформировал партнеров о текущей ситуации. Мы обсудили дальнейшие планы по поставке систем ПВО и ракет-перехватчиков к ним. Нам необходимо усиливать противовоздушную оборону. Также мы продолжаем консультации, в том числе в двусторонних форматах, по созданию "щита ПВО", так называемого "пояса безопасности" над западными областями страны", – написал Умеров в соцсети X (ранее Twitter).

Министр поблагодарил союзников за оказанную и обещанную поддержку.

"Все больше и больше союзников поддерживают снятие ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия для самозащиты, в соответствии с нормами международного права", – добавил Рустем Умеров.



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