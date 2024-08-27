Крупнейший НПЗ России в результате взрыва потерял почти половину мощности

Взрыв на Газпромнефть-ОНПЗ, крупнейшем в России нефтеперерабатывающем заводе, вывел из строя первичную установку переработки нефти АВТ-11, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Причина взрыва до сих пор не сообщалась.

Установка АВТ-11 – наиболее производительная на заводе. Вторая установка такого типа, АВТ-10, уже простаивала из-за пожара в начале августа. Каждая из них имеет мощность около 8,6 млн. тонн нефти в год.

На установках первичной переработки происходит разделение нефти на основные фракции – бензиновую, керосиновую, соляровую.

В 2023 году Омский НПЗ переработал 21,28 млн тонн нефти и произвел 5,07 млн тонн автобензина (11,5% от производства в РФ), 8,1 млн тонн дизтоплива (9,2%) и 1,63 млн тонн авиакеросина (15%).

По данным российских властей, в результате взрыва 7 человек находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.