Разведка Британии рассказала о дефиците кадров в армии РФ

Россия использует в Курской области войска, личный состав которых воюет не по назначению, что может уменьшить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории. Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне.

В британском Минобороны приводят сообщением российского издания "Важные истории", согласно которому одним из подразделений, участвующих в защите от украинского наступления в Курской области, является специализированный мотострелковый полк, сформированный из военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС), что является необычным явлением.

Этот мотострелковый полк был сформирован в мае 2024 года и подчинен Северной группировке войск ВС РФ. В его состав вошли лица, ранее выполнявшие специализированные функции: операторы радаров раннего предупреждения и операторы тяжелых бомбардировочных полков дальней авиации.

Отвлечение личного состава от этих ранее приоритетных сфер, вероятно, свидетельствует о постоянном дефиците кадров в РФ, считают в Минобороны Британии. Используя их в качестве пехоты, их также используют не по назначению, что может уменьшить способность России вернуть территорию в Курской области.

Россия продолжает создавать новые подразделения и набирать больше личного состава для поддержки массовых боевых действий на истощение против Украины.

Высокий уровень потерь означает, что Россия нуждается в постоянном пополнении личного состава пехоты на передовой, что почти наверняка и в дальнейшем будет ограничивать способность России создавать подразделения с более высоким уровнем боеспособности.

Между тем оценки разведывательного управления Пентагона свидетельствуют о том, что Украина и Россия не обладают достаточными военными ресурсами для проведения крупных наступательных операций, что может свидетельствовать о том, что обе стороны движутся к тупику.

Ранее США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области.