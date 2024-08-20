Последнее обновление: 20.08.2024 16:28

Чешская фирма подала кассацию по спору с Gazprom Export в Верховном суде России

Управляющая сетью газопроводов внутри Чехии компания NET4GAS подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ в связи с выданным запретом Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области на продолжение разбирательства с российской газовой компанией Gazprom Export за рубежом.

По информации чешских медиа, фирма ранее заявила, что не намерена выполнять запрет, так как решение российских судов противоречит нормам международного права.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте сего года удовлетворил иск Gazprom Export к NET4GAS и запретил чешской компании продолжать арбитражное разбирательство по спору с российской компанией в суде Чехии. В то же время суд постановил, что NET4GAS должна выплатить российской компании €112,96 млн (около 2,8 млрд чешских крон), если решение будет нарушено.

В апреле NET4GAS подала кассационную жалобу по делу, однако арбитражный суд оставил запрет в силе.

В начале 2023 года чешская компания NET4GAS заявила, что не получила последние причитающиеся ей ежемесячные платежи за использование газотранспортной системы, предусмотренный контрактами с российским поставщиком газа. Более того, переговоры с российской компанией не увенчались успехом, поэтому NET4GAS решила начать против нее арбитражное разбирательство.

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