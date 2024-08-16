В Литве оштрафовали еще одну компанию-нарушительницу антироссийских санкций

Литовская таможня оштрафовала на €1,27 миллиона за нарушение международных санкций компанию, импортирующую в Литву уголь и каучук из России. Об этом сообщает LRT.

Название компании не разглашается. Известно, что делом занимался отдел инспекции субъектов хозяйствования Каунасского территориального таможенного управления.

Генеральный прокурор Литвы Нида Грюнскене недавно заявила, что сейчас ведется более 50 досудебных расследований относительно попыток нарушения международных санкций против России и Беларуси.

Во вторник Служба расследования финансовых преступлений сообщила, что официальные подозрения в нарушении международных санкций и контрабанде товаров в Россию на общую сумму почти €2 млн были предъявлены семи лицам и четырем компаниям.

Таможня сообщила на прошлой неделе, что литовская компания-экспортер автомобилей была оштрафована на 13,6 млн евро за нарушение международных санкций.

Позже несколько источников сообщили BNS, что речь идет о компании Biovarda, которая базируется в Вильнюсе.