Последнее обновление: 16.08.2024 16:23

Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов

Постановление о введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызстана лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) подписал глава кабинета министров.

Согласно документу, установлен временный запрет на шесть месяцев на вывоз лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС. Постановление подписано 15 августа и вступит в силу спустя три дня.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета.

Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета.

Таможенной службе и Пограничной службе ГКНБ поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.



<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование