Литовскую компанию за нарушение санкций против РФ оштрафовали на €1,27 млн

Литовская компания за нарушение международных санкций против РФ наказана штрафом в размере более €1,2 млн. Об этом сообщил таможенный департамент Литвы.

"Проверкой предприятия, которое импортировало из России угольно-каучуковую продукцию, установлено нарушение санкционного режима, за что нарушитель наказан штрафом в размере €1,27 млн", - говорится в сообщении.

Как ранее заявила в Сейме генеральный прокурор Нида Грунскене, правоохранительные органы Литвы расследуют более 50 случаев возможного нарушения санкций, объявленных ЕС против РФ.

Последний по времени факт был установлен в начале августа. За обход санкций литовский грузоперевозчик был оштрафован на €13,6 млн. Компания, незаконно перевозившая грузы в РФ, подделывала документы, указывая получателем партнеров в Беларуси, Казахстане и Турции.