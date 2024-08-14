В I квартале внешняя торговля услугами выросла во всех государствах ЕАЭС, кроме Беларуси

В I квартале 2024 года оборот торговли услугами со странами мира увеличился во всех государствах - членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), кроме Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

Наибольший рост отмечен в Кыргызстане (72,3% к аналогичному периоду 2023 г). В Казахстане внешняя торговля услугами выросла на 11%, в Армении - на 8,4%, в России - на 1,1%.

В Беларуси за указанный период зафиксировано снижение на 2,3% (экспорт услуг снизился на 3,1%, импорт - на 1,2%).

"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года положительное сальдо торговли услугами в Армении снизилось на 19,1%, в Беларуси - на 6,6%. Отрицательное сальдо торговли услугами в Казахстане уменьшилось на 54,4%, России - на 4,8%. В Кыргызстане отрицательное сальдо выросло в 6 раз", - говорится в сообщении ЕЭК.