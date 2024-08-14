В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации

В Белгородской области объявили чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков утром 14 августа.

"Принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью защиты населения, с целью оказания дополнительной помощи пострадавшим объявить ЧС регионального уровня", - заявил он.

По его словам, обстановка в области остается крайне напряженной: "Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители".

Гладков сообщил также, что продолжается эвакуация детей в "безопасные оздоровительные лагеря", сейчас там находятся пять тысяч детей из Белгородской области.

Чиновник также проинформировал, что власти намерены обратиться к правительственной комиссии с просьбой объявить ЧС федерального уровня.

Ранее ЧС федерального уровня была объявлена в Курской области России. Белгородская область граничит как с Украиной, так и Курской областью.

Режим чрезвычайной ситуации в России предусматривает, в частности, ограничение доступа людей и транспорта в зону ЧС и эвакуацию населения. Уровни ЧС — от локального до федерального — определяются числом пострадавших и размером ущерба.